Число жертв пожара в Кемерове возросло до пяти

При пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» погибли пять человек. Три женщины, мужчина и ребенок, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета (СК).

Ранее ТАСС со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко , сообщал, что погибли четыре человека — трое детей и женщина. Они находились в момент пожара в детской игровой комнате. 26 человек обратились либо были госпитализированы в медицинские учреждения города. Из горящего здания пожарные спасли 20 человек, еще 100 эвакуированы.

Издание «Кузбасс» сообщало со ссылкой на очевидцев, что из окна горящего здания до приезда пожарных выпрыгнул ребенок. Он упал неудачно, ударившись о козырек, при падении на землю люди не смогли его подхватить и он разбился. Также по данным издания, прыжок с крыши здания совершил и мужчина.

Первые сообщения о пожаре в ТЦ появились около 16.00 (12 мск). Пожар начался в детском игровом центре на четвертом этаже здания, где расположены несколько кинозалов и детские игровые площадки с аттракционами и контактный зоопарк. В двух помещениях обрушились перекрытия.