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Три человека погибли в ДТП под Благовещенском
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Три человека погибли в ДТП под Благовещенском 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Автомобиль Toyota Allion выехал с проезжей части и разбился на трассе Благовещенск — Белогорск, в результате ДТП погибли три человека, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе областного управления МВД.
"25 марта в 01:10 (19:10 мск) на 13 км автодороги, при подъезде к Благовещенску, водитель, управляя автомобилем Toyota Allion, не справился с управлением, съехал с проезжей части, совершил опрокидывание. В результате ДТП два человека погибли на месте, третий скончался от полученных травм в больнице", — сообщил представитель пресс-службы.
Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.
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