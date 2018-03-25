Три человека погибли в ДТП под Благовещенском

МОСКВА , 25 марта. / ТАСС /. Автомобиль Toyota Allion выехал с проезжей части и разбился на трассе Благовещенск — Белогорск, в результате ДТП погибли три человека, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе областного управления МВД

"25 марта в 01:10 (19:10 мск) на 13 км автодороги, при подъезде к Благовещенску, водитель, управляя автомобилем Toyota Allion, не справился с управлением, съехал с проезжей части, совершил опрокидывание. В результате ДТП два человека погибли на месте, третий скончался от полученных травм в больнице", — сообщил представитель пресс-службы.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.