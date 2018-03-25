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В ДТП в Челябинске погибли четыре человека
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В ДТП в Челябинске погибли четыре человека 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЧЕЛЯБИНСК, 25 мар — РИА Новости. Четыре человека погибли, еще один получил ранения при столкновении двух иномарок в Челябинске в субботу вечером, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону в воскресенье.
"В субботу около 22.15 (20.15 мск) напротив дома 29 по улице Героев Танкограда водитель автомобиля Renault Megane, мужчина 1963 года рождения, при повороте налево на регулируемом перекрестке совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Mercedes-Benz, водитель — мужчина 1987 года рождения. В результате ДТП, по предварительным данным, на месте скончались 4 человека", — говорится в сообщении.
Погибли водители обоих автомобилей и два пассажира автомобиля Renault Megane, уточняется в сообщении.
Кроме того, пассажир второй иномарки — мужчина 1989 года рождения, госпитализирован с места происшествия, добавляется в сообщении.
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.
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