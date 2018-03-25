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В Челябинске столкнулись «Мерседес» и «Рено», погибло четыре человека
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В Челябинске столкнулись «Мерседес» и «Рено», погибло четыре человека 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Смертельное ДТП произошло на одной из улиц Челябинска. Кроме того сообщается, что один человек получил травмы и сейчас находится в больнице.
Как пишет Regnum.ru, в настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб. Другие подробности страшной аварии пока неизвестны.
Ранее «Свободная пресса» сообщала об аварии в Благовещенской районе Башкирии. Там столкнулись «Лада Приора» и грузовик «Ивеко». Отечественную машину буквально смяло в лепешку — 26-летняя женщина, 3-летний мальчик и полуторагодовалая девочка погибли на месте. Водитель авто — бывший муж погибшей — попал в больницу. Идет выяснение всех обстоятельств ДТП.
Аварии и ДТП: Подробности ДТП со скорой помощью в Москве: медики ехали на экстренный вызов
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 Ещё 2 источника 
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