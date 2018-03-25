В Татарстане обрушилась стена общежития

"В пятницу, 23 марта текущего года, в Зеленодольске произошло обрушение части кирпичной стены четырехэтажного многоквартирного жилого дома по адресу улица Гоголя, дом 45а. Площадь обрушения составила 4,5 квадратных метров", — говорится в сообщении. Часть стены четырехэтажного многоквартирного дома обрушилась в городе Зеленодольск Татарстане , власти города экстренно расселяют людей, сообщает пресс-служба Зеленодольского муниципального района.

В пресс-службе района подчеркнули, что жителям дома предложили временно переселиться в санаторий спортивной базы "Уникс" (поселок городскоготипа Васильево).

"Во избежание чрезвычайной ситуации покинуть свое небезопасное жилье люди должны в течение 24 часов", — отмечается в сообщении.

На данный момент более десяти семей обратились за помощью в расселении, добавили в пресс-службе.

Данное общежитие было построено в 1967 году. В доме 69 квартир, в них прописаны 137 человек. Отмечается, что в программу переселения граждан из аварийного жилья 2013-2017 годов дом не вошел. Результаты обследования общежития, проведенного в 2018 году, показали, что здание находится в аварийном состоянии.