Опознаны тела 27 погибших при пожаре в Кемерово 

Тела 27 человек опознаны после пожара в ТЦ в Кемерово, сообщил начальник главного управления МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов.
"На сегодняшний день опознано 27 тел погибших. На сегодня захоронение спланировано 14 человек", — сказал Мамонтов на совещании в оперштабе.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.