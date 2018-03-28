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Опознаны тела 27 погибших при пожаре в Кемерово
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Опознаны тела 27 погибших при пожаре в Кемерово 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Тела 27 человек опознаны после пожара в ТЦ в Кемерово, сообщил начальник главного управления МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов.
"На сегодняшний день опознано 27 тел погибших. На сегодня захоронение спланировано 14 человек", — сказал Мамонтов на совещании в оперштабе.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.
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