Во Франции в магазине нашли взрывчатку

Во Франции в магазине, где захватили заложников, нашли взрывные устройства

Следователи обнаружили три самодельных взрывных устройства в супермаркете Super U в коммуне Треб, где накануне произошел захват заложников, сообщает телеканал BFMTV.

Кроме того, по сообщению телеканала, также в магазине найдено огнестрельное оружие и нож.

Серия нападений произошла в департаменте Од на юге Франции в пятницу. Проживавший в Каркасоне 26-летний выходец из Марокко Редуан Лакдим напал на автомобилиста, ранив его и убив его пассажира, отобрал его машину и напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев. Затем он приехал к супермаркету Super U в соседней коммуне Треб и захватил там заложников.

В результате штурма Лакдим был ликвидирован. Общее число жертв нападения составило 4 человека, 15 человек получили ранение. Утром субботу в больнице скончался от полученных ранений жандарм Арно Бельтрам, обменявший себя на заложницу в супермаркете. Ответственность за серию нападений на юге Франции на себя взяла террористическая организация ИГ*.