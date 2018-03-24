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Во Франции в магазине нашли взрывчатку
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Во Франции в магазине, где захватили заложников, нашли взрывные устройства 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Reuters
Следователи обнаружили три самодельных взрывных устройства в супермаркете Super U в коммуне Треб, где накануне произошел захват заложников, сообщает телеканал BFMTV.
Кроме того, по сообщению телеканала, также в магазине найдено огнестрельное оружие и нож.
Серия нападений произошла в департаменте Од на юге Франции в пятницу. Проживавший в Каркасоне 26-летний выходец из Марокко Редуан Лакдим напал на автомобилиста, ранив его и убив его пассажира, отобрал его машину и напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев. Затем он приехал к супермаркету Super U в соседней коммуне Треб и захватил там заложников.
В результате штурма Лакдим был ликвидирован. Общее число жертв нападения составило 4 человека, 15 человек получили ранение. Утром субботу в больнице скончался от полученных ранений жандарм Арно Бельтрам, обменявший себя на заложницу в супермаркете. Ответственность за серию нападений на юге Франции на себя взяла террористическая организация ИГ*.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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