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Арестован открывший стрельбу по полиции мужчина
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В Петербурге арестован открывший стрельбу по сотрудникам полиции мужчина 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТАСС
В Санкт-Петербурге арестован 56-летний водитель автомобиля Hummer, открывший стрельбу по сотрудникам полиции из травматического пистолета.
Об этом сообщается в Telegram объединённой пресс-службы судов города.
«Приморский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Олега Малкова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК России, сроком на два месяца, до 20 мая 2018 года», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что фигурант дела вину не признаёт.
Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали водителя автомобиля Hummer, который в ночь на вторник, 20 марта, открыл стрельбу по полицейским.
RT на русском: последние новости
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