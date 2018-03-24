Арестован открывший стрельбу по полиции мужчина

В Петербурге арестован открывший стрельбу по сотрудникам полиции мужчина

Санкт-Петербурге арестован 56-летний водитель автомобиля Hummer, открывший стрельбу по сотрудникам полиции из травматического пистолета.

Об этом сообщается в Telegram объединённой пресс-службы судов города.

«Приморский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Олега Малкова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК России, сроком на два месяца, до 20 мая 2018 года», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что фигурант дела вину не признаёт.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали водителя автомобиля Hummer, который в ночь на вторник, 20 марта, открыл стрельбу по полицейским.