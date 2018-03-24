В Дагестане нейтрализовали боевика

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что один человек нейтрализован в ходе КТО в Ботлихском районе Дагестана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный центр НАК.
«В Ботлихском районе Дагестана в ходе КТО нейтрализован бандит», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в селе Анди Ботлихского района Дагестана введён режим контртеррористической операции (КТО).
В начале марта в ФСБ заявили о задержании в Махачкале пяти сторонников террористической организации «Исламское государство»*, вербовавших дагестанцев для участия в боевых действиях в Сирии.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.