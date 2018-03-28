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В Москве эвакуируют бизнес-центр
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В московском ТЦ произошло задымление 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
В среду, 28 марта, из здания московского бизнес-центра на Снежной улице эвакуировали посетителей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.
По информации телеканала, на третьем этаже произошло задымление проводки, но с проблемой удалось быстро справиться.
Осведомленный источник «Интерфакса» заявил, что экстренным службам 28 марта поступила информация о возгорании в торговом центре, расположенном на северо-востоке Москвы.
Прибывшие на место спасатели заявили о слабом задымлении на третьем этаже. Собеседник агентства отметил, что вопрос о необходимости эвакуации пока не решен.
 Ещё 20 источников 
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