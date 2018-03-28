В Москве эвакуируют бизнес-центр

В московском ТЦ произошло задымление

В среду, 28 марта, из здания московского бизнес-центра на Снежной улице эвакуировали посетителей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.

По информации телеканала, на третьем этаже произошло задымление проводки, но с проблемой удалось быстро справиться.

Осведомленный источник «Интерфакса» заявил, что экстренным службам 28 марта поступила информация о возгорании в торговом центре, расположенном на северо-востоке Москвы

Прибывшие на место спасатели заявили о слабом задымлении на третьем этаже. Собеседник агентства отметил, что вопрос о необходимости эвакуации пока не решен.