Ещё
В Пекине ввели оранжевый уровень тревоги
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Пекине ввели оранжевый уровень тревоги из-за загрязнения воздуха 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: AP Photo / Andy Wong, File
Власти Пекина заранее объявили оранжевый уровень тревоги в связи с резким ухудшением качества воздуха в китайской столице, следует из сообщения муниципального бюро Пекина по защите окружающей среды.
Оранжевый уровень тревоги начнет действовать с 00.00 26 марта и будет активен как минимум до 24.00 28 марта. После начала действия предупреждения в городе запрещено запускать фейерверки и хлопушки, жарить мясо и другие продукты на огне на открытом воздухе, вывозить строительный мусор и песок, также необходимо будет приостановить основные строительные работы, которые могут негативно сказаться на состоянии воздуха.
В связи с ухудшением экологической обстановки рекомендуется отменить все мероприятия на открытом воздухе для воспитанников детских садов и школьников, людям пожилого возраста, детям, жителям города с заболеваниями сердца и дыхательной системы рекомендуется сократить пребывание на улице до минимума.
Частицы PM2.5 размером менее 2,5 микрона представляют серьезную опасность для здоровья, они создают ощущение тумана в воздухе и могут проникать и оседать глубоко в легких, вызывая приступы удушья и серьезные проблемы со здоровьем. Безопасный уровень, рекомендуемый Всемирной организацией здравоохранения, — 25 микрограммов на кубометр.
РИА Новости: последние новости
Скончался полицейский, обменявший себя на заложника при теракте во Франции Число пострадавших в результате столкновений в Барселоне возросло до 35 Мужчина погиб под электричкой на юге Москвы
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Германия и Франция пригрозили России новыми санкциями441
Над Крымским мостом нависла угроза580
Васильева спасла умирающего Добронравова40
Трамп готовится выслать российских дипломатов
Песков рассказал о дискомфорте из-за дела Скрипаля18
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия
02:23
Садальский рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
01:35
Экс-жена Джигарханяна заговорила о ребенке от актера
Шоу-бизнес
02:06
Песков рассказал о дискомфорте из-за дела Скрипаля
Политика
01:08
На Украине презентовали новый командирский автомобиль
Армия Украина
02:12
Собчак напомнила о своей беременности
Шоу-бизнес
00:57
«Курящая» слониха удивила ученых
Наука и техника
01:39
Грудинин записал видео сбривания усов
Политика
01:26
Васильева спасла умирающего Добронравова
Шоу-бизнес
Порошенко выдвинул России новое обвинение
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение