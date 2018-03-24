Ещё
Дома у игиловца из Каркасона нашли письмо-завещание
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп готовится выслать российских дипломатов
Трамп готовится выслать российских дипломатов

Дома у игиловца из Каркасона нашли письмо-завещание 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Письмо игиловца (ИГ, запрещено в России) обнаружено в доме, где проживал Редуан Лакдим, ликвидированный после захвата заложников на юге Франции.
Следователи обнаружили документ в ходе обыска, это написанное от руки письмо-завещание с отсылками к ИГ.
Серия атак произошла в департаменте Од на юге Франции в пятницу. Проживавший в Каркасоне 26-летний выходец из Марокко Редуан Лакдим напал на автомобилиста, ранив его и убив его пассажира, отобрал его машину и напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев.
Затем в супермаркете Super U в соседней коммуне Треб захватил заложников. В результате штурма Лакдима устранили. В результате нападения погибли 4 человека. В субботу в больнице скончался жандарм, обменявший себя на заложника.
Ответственность за атаку взяла на себя ИГИЛ, передает РИА Новости.
Вести.Ru: последние новости
Песков: Скрипаль не просил разрешения вернуться в Россию Ми-8 МЧС аварийно сел под Тулой Полиция Британии вывезла скамейку, на которой нашли Скрипаля и его дочь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Германия и Франция пригрозили России новыми санкциями411
Над Крымским мостом нависла угроза573
Васильева спасла умирающего Добронравова39
«ЦРУ готовило переворот в России»505
Смелые фото «русской Кардашьян» взорвали Сеть145
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия
02:23
Садальский рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
01:35
Экс-жена Джигарханяна заговорила о ребенке от актера
Шоу-бизнес
02:06
Песков рассказал о дискомфорте из-за дела Скрипаля
Политика
01:08
На Украине презентовали новый командирский автомобиль
Армия Украина
02:12
Собчак напомнила о своей беременности
Шоу-бизнес
00:57
«Курящая» слониха удивила ученых
Наука и техника
01:39
Грудинин записал видео сбривания усов
Политика
01:26
Васильева спасла умирающего Добронравова
Шоу-бизнес
Порошенко выдвинул России новое обвинение
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение