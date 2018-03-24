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В одном из районов Дагестана введён режим КТО
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В одном из районов Дагестана введён режим КТО 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В селе Анди Ботлихского района Дагестана введён режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного штаба по республике.
«Решением руководителя оперативного штаба режим контртеррористической операции введён с 15:40 мск в административных границах села Анди Ботлихского района», — пояснил он.
По словам собеседника агентства, сотрудники спецслужб проводят опреацию по поиску боевиков и их пособников.
Ранее в ФСБ заявили о задержании в Махачкале пяти сторонников террористической организации «Исламское государство»*, вербовавших дагестанцев для участия в боевых действиях в Сирии.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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