НАК показал видео операции в Дагестане

НАК обнародовал видеозапись контртеррористической операции в Дагестане

Ранее сообщалось, что в ходе КТО в Дагестане был нейтрализован бандит, связанный с террористами ИГ* ( "Исламское государство" *).

На видео видно, как сотрудники провели штурм и осмотр дома, в котором находился преступник.

По данным НАК, им оказался находившийся в федеральном розыске Юнус Хабибов, присягнувший ИГ* ("Исламское государство"*) и выполнявший ее установки в качестве главаря бандгруппы, ранее действовавшей в горно-лесистой местности.