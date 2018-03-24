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НАК показал видео операции в Дагестане
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НАК обнародовал видеозапись контртеррористической операции в Дагестане 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Национальный антитеррористический комитет (НАК) обнародовал видеозапись контртеррористической операции (КТО) в Дагестане, сообщает информационный центр НАК.
Ранее сообщалось, что в ходе КТО в Дагестане был нейтрализован бандит, связанный с террористами ИГ* ("Исламское государство"*).
На видео видно, как сотрудники провели штурм и осмотр дома, в котором находился преступник.
В субботу, 24 марта, спецназ ФСБ РФ при поддержке Росгвардии и органов внутренних дел блокировал дом, где укрывался бандит. Преступник, отказавшийся сложить оружие и сдаться властям, в ходе боестолкновения был нейтрализован.
По данным НАК, им оказался находившийся в федеральном розыске Юнус Хабибов, присягнувший ИГ* ("Исламское государство"*) и выполнявший ее установки в качестве главаря бандгруппы, ранее действовавшей в горно-лесистой местности.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.
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