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50 тысяч жителей Дагестана остались без света
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Непогода оставила без электричества около 50 тысяч жителей Дагестана 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Fotolia / sean824
Без электроснабжения остались в субботу около 50 тысяч человек в Дагестане из-за неблагоприятных погодных условий, сообщается на сайте Минэнерго РФ.
"Двадцать четвертого марта в период с 10.30 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (ветер с порывами до 27 метров в секунду) на территории Республики Дагестан происходят отключения в электрических сетях 110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (ДЗО ПАО "МРСК Северного Кавказа" — АО "Дагестанская сетевая компания")… Без электроснабжения остались бытовые потребители (около 49 000 человек)", — говорится в сообщении.
Сообщается, что проводятся аварийно-восстановительные работы, принимаются меры по организации резервного электроснабжения социально значимых объектов. К аварийно-восстановительным работам привлечено 16 бригад в составе 42 человек и 24 единиц специальной техники. Ситуация остается на особом контроле Минэнерго.
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