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На Наугорском шоссе в ДТП на «встречке» пострадали 4 человека
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На Наугорском шоссе в ДТП на «встречке» пострадали 4 человека 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Дорожно-транспортное происшествие произошло в Орле накануне вечером, 23 марта, сообщает пресс-служба УМВД по Орловской области.
Около девяти часов вечера водитель автомобиля «Волга» не учёл дорожные условия и, выехав на встречную полосу, протаранил автомобиль «Лада Калина». В результате аварии пострадали водители обоих транспортных средств и два пассажира «Волги».
На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД, которые выясняли все обстоятельства аварии.
Сообщение На Наугорском шоссе в ДТП на «встречке» пострадали 4 человека появились сначала на РИА 57.
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