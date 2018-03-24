На Наугорском шоссе в ДТП на «встречке» пострадали 4 человека

Около девяти часов вечера водитель автомобиля «Волга» не учёл дорожные условия и, выехав на встречную полосу, протаранил автомобиль «Лада Калина». В результате аварии пострадали водители обоих транспортных средств и два пассажира «Волги».

На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД , которые выясняли все обстоятельства аварии.