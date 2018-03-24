В жилом доме в Москве произошел взрыв

На Хабаровской улице в Москве возник пожар, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В квартире на 7-м этаже дома 18, корпус 2, на Хабаровской улице произошел пожар. Предварительно, в результате взрыва бытового газа", — сказал собеседник агентства.

По его информации, в квартире могут находиться два человека. На место выехали пожарные.

По данным столичного главка МЧС РФ пожар произошел на площади 7 кв. м. Возгорание удалось быстро ликвидировать, было эвакуировано пять человек.