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В жилом доме в Москве произошел взрыв
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В жилом доме в Москве произошел взрыв 

Рамблер 1 час назад
Фото: МЧС России
На Хабаровской улице в Москве возник пожар, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"В квартире на 7-м этаже дома 18, корпус 2, на Хабаровской улице произошел пожар. Предварительно, в результате взрыва бытового газа", — сказал собеседник агентства.
По его информации, в квартире могут находиться два человека. На место выехали пожарные.
По данным столичного главка МЧС РФ пожар произошел на площади 7 кв. м. Возгорание удалось быстро ликвидировать, было эвакуировано пять человек.
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