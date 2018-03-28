В России начался траур по жертвам в Кемерово

В России объявлен общенациональный траур из-за трагедии в Кемерово

Общенациональный траур объявлен в России в связи с трагедией в Кемерово, где в результате пожара погибли 64 человека.

На всей территории страны будут приспущены государственные флаги, учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. Скорбит вся страна

В центре Кемерово после трагедии более 11 часов продолжался стихийный митинг. Он начался во вторник в 9 утра по местному времени (5 мск), люди стали расходиться лишь с наступлением темноты. В связи с пожаром было решено создать в Кемерово единый центр оказания психологической помощи.

Во многих городах люди организовали мемориалы, туда несли цветы и игрушки. Памятные акции прошли в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. В Брянской, Ярославской, Тамбовской областях и других регионах России развлекательные мероприятия отменили ещё накануне.

Свою скорбь по погибшим выражают СМИ в разных регионах, многие из них отметили страницы своих интернет-ресурсов траурными ленточками, отказались от яркого цветового оформления сайтов.

Во всех регионах Центра России во вторник прошли заупокойные панихиды по погибшим во время пожара в Кемерово.

Вопрос об ответственности К посольствам России за рубежом люди несли цветы и игрушки. Так происходило в Казахстане, Латвии, Финляндии, Бельгии. Свои соболезнования выражают руководители государств, в том числе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Заводской районный суд Кемерово в среду намерен рассмотреть ходатайства следствия об избрании меры пресечения обвиняемым по уголовному делу о пожаре в торговом центре.

Четверо фигурантов уголовного дела пока задержаны до 29 марта. Это управляющая ТЦ Надежда Судденок, технический директор компании-собственника ТЦ (ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат") Георгий Соболев, руководитель компании "Системный интегратор", которая была разработчиком системы противопожарной безопасности в ТЦ, Игорь Полозиненко и сотрудник "Системного интегратора", отвечавший за монтаж и исправность пожарной сигнализации в ТЦ, Александр Никитин.

Во вторник в Кемерово был президент России Владимир Путин, он возложил цветы к стихийному мемориалу, навестил в больнице пострадавших, встретился с жителями города и провел совещание.

В числе причин случившегося президент назвал преступную халатность и разгильдяйство. Путин пообещал жителям Кемерово, что все виновные понесут ответственность, "никто никого прикрывать не собирается". Отвечая на вопрос, будет ли отправлен в отставку глава региона Аман Тулеев, Путин отметил, что кадровые решения можно будет принять после того, как следствие установит, кто и в чем виноват.

Глава СК Александр Бастрыкин, принимавший участие в совещании, озвучил основные версии произошедшего — замыкание электрики и "применение открытого огня", причем последнее следствие считает наименее вероятным. Он сказал, что следователи выясняют причины закрытых дверей в кинозалах — возможно, так боролись с безбилетниками. Здание кондитерской фабрики, построенное в 1968 году, было в 2013 году перестроено в торговый центр, вероятно, с нарушениями, отметил он. По словам родственников жертв трагедии, погибшие оказались запертыми и не смогли выбраться из кинотеатра.

Тулеев рассказал президенту, что, по словам очевидцев, в торговом центре "Зимняя вишня" был детский утренник с фейерверками, от которого и начался пожар. Тулеев также извинился перед Путиным за трагедию.

Спасатели обнаружили под завалами останки всех погибших при пожаре, уже прошли первые похороны.

Ответственность владельца ТЦ "Зимняя вишня", а также само сгоревшее здание торгового центра не были застрахованы, сообщил ранее президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.