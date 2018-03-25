Путин дал ряд поручений по пожару в кемеровском ТЦ

Путин дал ряд поручений в связи с пожаром в торговом центре в Кемерове

"Президенту было доложено о трагедии в Кемеровской области", — сказал Песков. "Владимир Путин глубоко соболезнует родным и близким погибших при пожаре и желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — отметил пресс-секретарь. Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел в воскресенье, в настоящее время он частично локализован. По последним данным, погибли 5 человек, более 30 человек обратились за медицинской помощью.

"Вся детальная информация о произошедшем была предоставлена президенту в докладах главы МЧС Владимира Пучкова и губернатора области Амана Тулеева", — сказал Песков.

"Президент поручил министру МЧС незамедлительно вылететь к месту трагедии и принять все необходимые меры по должной мобилизации сил и средств", — отметил пресс— секретарь, добавив, что "дополнительные силы МЧС, включая необходимую робототехнику, беспилотную авиацию и другое оборудование будут мобилизованы из Красноярска и Москвы".

"Даны также необходимые поручения по помощи семьям пострадавших и медицинскому обеспечению всем необходимым", — сообщил пресс-секретарь.