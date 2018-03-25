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Путин дал ряд поручений по пожару в кемеровском ТЦ
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Путин дал ряд поручений в связи с пожаром в торговом центре в Кемерове 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин получил доклады главы МЧС Владимира Пучкова и губернатора Кемеровской области Амана Тулеева о ситуации с пожаром в торговом центре в Кемерове, глава государства дал ряд поручений об оказании необходимой помощи, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел в воскресенье, в настоящее время он частично локализован. По последним данным, погибли 5 человек, более 30 человек обратились за медицинской помощью.
"Президенту было доложено о трагедии в Кемеровской области", — сказал Песков. "Владимир Путин глубоко соболезнует родным и близким погибших при пожаре и желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — отметил пресс-секретарь.
"Вся детальная информация о произошедшем была предоставлена президенту в докладах главы МЧС Владимира Пучкова и губернатора области Амана Тулеева", — сказал Песков.
"Президент поручил министру МЧС незамедлительно вылететь к месту трагедии и принять все необходимые меры по должной мобилизации сил и средств", — отметил пресс— секретарь, добавив, что "дополнительные силы МЧС, включая необходимую робототехнику, беспилотную авиацию и другое оборудование будут мобилизованы из Красноярска и Москвы".
"Даны также необходимые поручения по помощи семьям пострадавших и медицинскому обеспечению всем необходимым", — сообщил пресс-секретарь.
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