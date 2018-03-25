Опознаны 25 жертв пожара в Кемерове — оперативный штаб

Среди опознанных жертв трагедии 13 детей.

К настоящему моменту опознаны 25 жертв пожара, произошедшего в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». По сообщениям оперативного штаба, среди опознанных 13 детей.

В результате пожара в кемеровском торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» погибли 64 человека, более 50 обратились за медицинской помощью. В больницах остаются 13 пострадавших. На месте трагедии идет разбор завалов. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Во вторник 27 марта в Кузбассе начался трехдневный траур.