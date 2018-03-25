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Опознаны 25 жертв пожара в Кемерове
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Опознаны 25 жертв пожара в Кемерове — оперативный штаб 

ТК «Звезда» 25 марта 2018
Фото: МЧС России
Среди опознанных жертв трагедии 13 детей.
К настоящему моменту опознаны 25 жертв пожара, произошедшего в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». По сообщениям оперативного штаба, среди опознанных 13 детей.
В результате пожара в кемеровском торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» погибли 64 человека, более 50 обратились за медицинской помощью. В больницах остаются 13 пострадавших. На месте трагедии идет разбор завалов. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Во вторник 27 марта в Кузбассе начался трехдневный траур.
ТК «Звезда»: последние новости
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