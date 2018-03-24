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В центре Александрии взорвался автомобиль
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В центре Александрии взорвался автомобиль 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: AP Photo / Eman Helal
Один человек погиб и двое пострадали при взрыве заминированного автомобиля в центре египетской Александрии, сообщил минздрав Египта.
По данным издания Youm7, взрыв произошел на улице Муаскар аль-Румани в центральной части города.
Ранее МВД Египта заявляло о задержании групп экстремистов, связанных с запрещенной в Египте ассоциацией "Братья-мусульмане", которые по данным силовиков, планировали провести атаки в преддверии выборов президента страны.
Первый тур президентских выборов в Египте пройдет 26-28 марта. Бесспорным фаворитом президентской гонки является действующий президент Абдель Фаттах ас-Сиси. Его единственный конкурент — глава малоизвестной партии "Аль-Гэд" Муса Мустафа Муса.
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