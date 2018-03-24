В Уилтшире проведут химчистку одежды тех, кто мог пересечься со Скрипалями

Всем, кто заходил в ресторан Zizzi и паб Mill, рекомендуется предварительно упаковать вещи в два пластиковых пакета. Служба здравоохранения Англии сообщила, что местные жители должны связаться с местными властями, чтобы те забрали одежду и предоставили компенсацию.

Рекомендация властей может коснуться до 500 человек.

Ранее главный врач Англии Салли Дэвис порекомендовала всем, кто побывал в указанных заведениях в Солсбери 5 и 6 марта, на всякий случай выстирать одежду, в которой они тогда были, и помыть все вещи, которые у них были с собой.