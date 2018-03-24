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В Уилтшире проведут химчистку одежды
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В Уилтшире проведут химчистку одежды тех, кто мог пересечься со Скрипалями 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: AFP 2018 / Adrian Dennis
Власти британского графства Уилтшир предложили местным жителям, посещавшим заведения, где незадолго до отравления побывали экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, принести свою одежду для химчистки, пишет газета Times.
Всем, кто заходил в ресторан Zizzi и паб Mill, рекомендуется предварительно упаковать вещи в два пластиковых пакета. Служба здравоохранения Англии сообщила, что местные жители должны связаться с местными властями, чтобы те забрали одежду и предоставили компенсацию.
Рекомендация властей может коснуться до 500 человек.
Ранее главный врач Англии Салли Дэвис порекомендовала всем, кто побывал в указанных заведениях в Солсбери 5 и 6 марта, на всякий случай выстирать одежду, в которой они тогда были, и помыть все вещи, которые у них были с собой.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
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