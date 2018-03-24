На Урале проводят проверку после гибели человека, упавшего в шахту лифта

По имеющимся данным, лифт, в котором находилось несколько человек, застрял между шестым и седьмым этажами. Один из пассажиров попробовал выбраться из кабины самостоятельно, но сорвался и погиб.

«Тело отправлено на вскрытие, проверку проводит отдел СК по Первоуральску. Погибший — совершеннолетний», — заявил старший помощник руководителя регионального следственного управления Александр Шульга