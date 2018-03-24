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На Урале проводят проверку после гибели человека, упавшего в шахту лифта
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На Урале проводят проверку после гибели человека, упавшего в шахту лифта 

RT на русском 55 минут назад
На Урале проводят проверку по факту гибели человека, упавшего в шахту лифта, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Свердловской области. Инцидент произошёл в 16-этажном доме на бульваре Юности в Первоуральске.
По имеющимся данным, лифт, в котором находилось несколько человек, застрял между шестым и седьмым этажами. Один из пассажиров попробовал выбраться из кабины самостоятельно, но сорвался и погиб.
«Тело отправлено на вскрытие, проверку проводит отдел СК по Первоуральску. Погибший — совершеннолетний», — заявил старший помощник руководителя регионального следственного управления Александр Шульга.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье рабочий погиб при ремонте лифта в жилом доме.
RT на русском: последние новости
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