Женщина по кличке «Шаромыга» погибла при пожаре на Софийской улице

Два человека погибли при пожаре в гараже на Софийской улице, передает АН «Оперативное прикрытие». Возгорание началось около 21.00 23 марта у дома №92.

На место происшествия прибыли пожарные. Они потушили пламя за 45 минут, а во время проливки конструкций нашли два трупа — обгоревшие тела мужчины и женщины.

Погибший мужчина оказался 54-летним уроженцем Молдовы . Личность женщины пока не установили. По предварительным данным, ее звали Юлией, но она была больше известна по кличке «Шаромыга» и проживала в одном из домов по Малой Карпатской улице. На вид погибшей около 40 лет.

По факту возгорания ведется проверка. В качестве предварительной причины пожара называют неосторожное обращение с огнем: в гараже нашли самодельную печку-буржуйку.