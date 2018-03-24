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Женщина по кличке «Шаромыга» погибла при пожаре на Софийской улице
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Женщина по кличке «Шаромыга» погибла при пожаре на Софийской улице 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Два человека погибли при пожаре в гараже на Софийской улице, передает АН «Оперативное прикрытие». Возгорание началось около 21.00 23 марта у дома №92.
На место происшествия прибыли пожарные. Они потушили пламя за 45 минут, а во время проливки конструкций нашли два трупа — обгоревшие тела мужчины и женщины.
Погибший мужчина оказался 54-летним уроженцем Молдовы. Личность женщины пока не установили. По предварительным данным, ее звали Юлией, но она была больше известна по кличке «Шаромыга» и проживала в одном из домов по Малой Карпатской улице. На вид погибшей около 40 лет.
По факту возгорания ведется проверка. В качестве предварительной причины пожара называют неосторожное обращение с огнем: в гараже нашли самодельную печку-буржуйку.
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