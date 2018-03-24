Пассажир и водитель «десятки» погибли в ДТП под Уфой

23 марта в ДТП в Уфимском районе двое мужчин в ВАЗ-"десятке" погибли, мужчина и женщина в иномарке госпитализированы. Об этом сообщил начальник Госавтоинспекции Башкирии Динар Гильмутдинов. Около девяти утра в Уфимском районе на 4 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк столкнулись ВАЗ-2110 под управлением 35-летнего жителя Кигинского района и «Daewoo Nexia», за рулём находился 35-летний мужчина. В результате аварии пассажир отечественного автомобиля, 44-летний житель Мечетлинского района, погиб на месте, его водитель был госпитализирован, но через два часа скончался в больнице. В «Daewoo» пострадали 56-летняя пассажирка и водитель. По данным ГИБДД по Башкирии, за сутки 23 марта на дорогах республики зарегистрировано 12 аварий, в которых два человека погибли и 16 получили травмы.