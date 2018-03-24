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Умер обменявший себя на заложников полицейский
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Умер полицейский, обменявший себя на заложников во Франции 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: AP
Офицер полиции, обменявший себя на заложника во время захвата в городе Треб на юге Франции, скончался в больнице. Об этом глава МВД Франции Жерар Коллон сообщил в своем твиттере.
"Подполковник Арно Бельтрам скончался…Франция никогда не забудет его героизм, храбрость и жертву", — написал Коллон.
Ранее сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш похвалил французских полицейских за действия при теракте.
В пятницу, 23 марта, мужчина захватил заложников в супермаркете в городе Треб. В результате теракта погибли три человека, еще 16 пострадали. Террорист был ликвидирован при штурме.
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