Более 30 человек госпитализированы в Дагестане

Более 30 человек госпитализированы после отравления водой в Дагестане

"Число госпитализированных с симптомами острой кишечной инфекции в селе Арани Хунзахского района достигло 32 человек, причем подавляющее большинство из них это дети. Первые пациенты с признаками отравления начали поступать в районные больницы в пятницу, 16 марта. Порядка 8 человек уже выписались домой", — рассказала собеседница агентства. Более 30 человек госпитализированы в дагестанском селе после отравления водой, сообщила РИА Новости представитель регионального минздрава "Медицинская помощь оказывается в полном объеме, по просьбе врио министра здравоохранения Дагестана, из фонда обязательного медицинского страхования выделят порядка 600 тысяч рублей на дополнительную закупку медикаментов и растворов. Местных жителей вакцинируют от гепатита "А", — сказала собеседница агентства. Она отметила, что состояние пострадавших оценивается врачами как удовлетворительное, тяжелых форм не зарегистрировано. По ее словам, причиной вспышки инфекции послужило употребление сырой воды.