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Более 30 человек госпитализированы в Дагестане
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Более 30 человек госпитализированы после отравления водой в Дагестане 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Более 30 человек госпитализированы в дагестанском селе после отравления водой, сообщила РИА Новости представитель регионального минздрава.
"Число госпитализированных с симптомами острой кишечной инфекции в селе Арани Хунзахского района достигло 32 человек, причем подавляющее большинство из них это дети. Первые пациенты с признаками отравления начали поступать в районные больницы в пятницу, 16 марта. Порядка 8 человек уже выписались домой", — рассказала собеседница агентства.
Она отметила, что состояние пострадавших оценивается врачами как удовлетворительное, тяжелых форм не зарегистрировано.
"Медицинская помощь оказывается в полном объеме, по просьбе врио министра здравоохранения Дагестана, из фонда обязательного медицинского страхования выделят порядка 600 тысяч рублей на дополнительную закупку медикаментов и растворов. Местных жителей вакцинируют от гепатита "А", — сказала собеседница агентства.
По ее словам, причиной вспышки инфекции послужило употребление сырой воды.
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