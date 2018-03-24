В Дагестане госпитализированы более 30 человек

Жители села Арани Хунзахского района Дагестана отравились водой, врачи оказывают им помощь. Об этом сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения региона Залина Муртазалиева. По её словам, первые пациенты с признаками отравления стали поступать в районную больницу ещё 16 марта.
«Число госпитализированных с симптомами острой кишечной инфекции в селе Арани достигло 32 человек, причём подавляющее большинство из них это дети. По оценкам врачей их состояние удовлетворительное», — цитирует Муртазалиеву Интерфакс.
Он отметила, что тяжёлых форм заболевания зарегистрировано не было, порядка восьми человек выписались из больницы.
Согласно предварительным данным, причиной вспышки инфекции послужило употребление сырой воды.
«В домах подачу воды приостановили, пока экспертиза не подтвердит её безопасность и качество. Для жителей села организован подвоз питьевой воды», — подчеркнула представитель Минздрава.