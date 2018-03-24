Ещё
В Дагестане госпитализированы более 30 человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Дагестане госпитализированы более 30 человек из-за отравления водой 

RT на русском 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Жители села Арани Хунзахского района Дагестана отравились водой, врачи оказывают им помощь. Об этом сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения региона Залина Муртазалиева. По её словам, первые пациенты с признаками отравления стали поступать в районную больницу ещё 16 марта.
«Число госпитализированных с симптомами острой кишечной инфекции в селе Арани достигло 32 человек, причём подавляющее большинство из них это дети. По оценкам врачей их состояние удовлетворительное», — цитирует Муртазалиеву Интерфакс.
Он отметила, что тяжёлых форм заболевания зарегистрировано не было, порядка восьми человек выписались из больницы.
Согласно предварительным данным, причиной вспышки инфекции послужило употребление сырой воды.
«В домах подачу воды приостановили, пока экспертиза не подтвердит её безопасность и качество. Для жителей села организован подвоз питьевой воды», — подчеркнула представитель Минздрава.
Ранее по факту массового отравления детей на туристической базе в Бурятии было возбуждено уголовное дело. НСН передавала, что в Госдуме призвали наказать виновных в отравлении людей.
RT на русском: последние новости
СМИ: Скрипаль просил Путина о помиловании Во Франции скончался полицейский, обменявший себя на заложницу в супермаркете СМИ сообщили о госпитализации второго расследующего дело Скрипаля полицейского
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину380
«Очень серьёзный шаг»: Трампу рекомендуют наказать РФ90
Королевы красоты поругались из-за секс-услуг чиновникам59
Экономическое чудо России: как перехватить пятерочку72
Россиянам сообщили об изменениях в ЖКХ128
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия
00:56
«What is going on»: Басков против Оззи Осборна
Шоу-бизнес Другое
06:11
Названы сроки реализации новой программы Путина
Политика
04:27
Надежды нет. Почему Савченко стала врагом Украины
Украина В мире
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
02:06
Песков высказался о письме Скрипаля Путину
Политика В мире
01:38
«Очень серьёзный шаг»: Трампу рекомендуют наказать РФ
США В мире
03:45
Здоровье Пугачевой резко ухудшилось
Шоу-бизнес
02:24
20 стран ЕС готовы выслать российских дипломатов
В мире США
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение