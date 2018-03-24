В Дагестане госпитализированы более 30 человек из-за отравления водой

«Число госпитализированных с симптомами острой кишечной инфекции в селе Арани достигло 32 человек, причём подавляющее большинство из них это дети. По оценкам врачей их состояние удовлетворительное», — цитирует Муртазалиеву Интерфакс. Жители села Арани Хунзахского района Дагестана отравились водой, врачи оказывают им помощь. Об этом сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения региона Залина Муртазалиева. По её словам, первые пациенты с признаками отравления стали поступать в районную больницу ещё 16 марта. Он отметила, что тяжёлых форм заболевания зарегистрировано не было, порядка восьми человек выписались из больницы. «В домах подачу воды приостановили, пока экспертиза не подтвердит её безопасность и качество. Для жителей села организован подвоз питьевой воды», — подчеркнула представитель Минздрава. Согласно предварительным данным, причиной вспышки инфекции послужило употребление сырой воды. Ранее по факту массового отравления детей на туристической базе в Бурятии было возбуждено уголовное дело. НСН передавала, что в Госдуме призвали наказать виновных в отравлении людей.