Британская полиция вывезла скамейку, где нашли Скрипалей

СМИ: британская полиция вывезла скамейку, на которой нашли Скрипалей

По данным телеканала, одетые в защитные костюмы полицейские упаковали скамейку в пластик, вырезали предмет при помощи электропилы и вывезли с места инцидента.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство , Россия это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва готова сотрудничать с Великобританией по делу Скрипаля, если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.