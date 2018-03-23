Террорист во Франции угрожал взорвать магазин

Захвативший заложников на юге Франции угрожал взорвать магазин

"Он зашел в супермаркет, крича "Аллах Акбар" и крича, что он солдат ИГ*… Он выстрелил в человека и сотрудника магазина, которые умерли на месте", — рассказал Моленс, добавив, что на момент захвата заложников в магазине "находилось около 50 человек". Редуан Лакдим, ликвидированный в пятницу после череды нападений на юге Франции , угрожал взорвать магазин, в котором он удерживал в заложниках жандарма, заявил в пятницу в ходе пресс-конференции прокурор Парижа Франсуа Моленс

"Он (Лакдим), угрожая жандарму своим оружием, потребовал у него магазин с патронами и пообещал все взорвать в случае, если жандармерия решит вмешаться", — добавил Моленс. Прокурор напомнил, что через некоторое время заложников сменил подполковник жандармерии, вместе со своим подразделением прибывший к супермаркету.

Лакдим впоследствии открыл огонь по своему пленнику, подполковник получил тяжелые ранения. Сейчас за его жизнь борются врачи.

Прокурор подчеркнул, что "уровень террористической угрозы на территории Франции не ослаб".

Серия нападений произошла в департаменте Од на юге Франции в пятницу. Проживавший в Каркасоне 26-летний выходец из Марокко по имени Редуан Лакдим напал на автомобилиста, ранив его и убив его пассажира, отобрал его машину и напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев.

Затем он приехал к супермаркету Super U в соседней коммуне Треб и захватил там заложников. В результате штурма Лакдим был ликвидирован. Общее число жертв нападения составило три человека. Ответственность за серию нападений на юге Франции на себя взяла ИГ*.

В результате череды атак три человека погибли, еще 16 получили ранения.