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Источник сообщил о ДТП с микроавтобусом в Балашихе
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Источник сообщил о ДТП с микроавтобусом в Балашихе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Два человека пострадали, по предварительным данным, при столкновении микроавтобуса с легковым автомобилем в подмосковной Балашихе, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
"На пересечении улицы Пролетарская с улицей Советская в микрорайоне Железнодорожный столкнулись микроавтобус и легковушка. Предварительно, пострадали два человека", — сказал собеседник агентства.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Как уточнил РИА Новости представитель регионального главка МЧС, сообщение о ДТП с участием двух транспортных средств в городском округе Балашиха поступило в 15.00. Есть пострадавшие. К ликвидации последствий ДТП привлекались семь единиц техники, всего 21 человек.
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