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Захвативший заложников во Франции убит
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Захвативший заложников на юге Франции убит 

ТК «Звезда» 49 минут назад
Фото: Reuters
Обстоятельства захвата заложников в супермаркете в коммуне Треб на юге Франции позволяют считать это терактом, заявил премьер-министр страны Эдуар Филипп.
Операция по освобождению заложников в городе Треб на юге Франции завершена. Об этом сообщил мэр коммуны Эрик Менасси в эфире французского ТВ.
В результате спецоперации вооруженный преступник, захвативший заложников в супермаркете в комунне Треб, убит. Около 20 заложников покинули здание супермаркета.
Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина захватил заложников в супермаркете на юге Франции. Позже выяснилось, что вооруженный мужчина заявил о своей принадлежности к группировке «Исламское государство»*.
В настоящее время место происшествия оцеплено полицией. Как сообщают местные СМИ, французская прокуратура открыла дело по факту нападения, которые классифицируется как террористическое нападение.
*«Исламское государство»* (ИГИЛ*) — запрещенная в России террористическая организация
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