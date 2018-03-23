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На ставропольского чиновника завели дело
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На первого замминистра экономического развития Ставрополья завели дело 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следственный комитет России заподозрил первого замминистра экономического развития Ставрополья Елену Кильпа в злоупотреблении полномочиями, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя министра экономического развития Ставропольского края Елены Кильпа, подозреваемой в злоупотреблении должностными полномочиями", — говорится в сообщении.
По версии следствия, чиновница от имени министерства заключила госконтракт на оказание услуг по созданию медиа-контента для продвижения продукции товаропроизводителей Ставрополья, включая создание брендированной площадки на домене рунета и отдельного брендированного канала на YouTube.
Впоследствии подозреваемая без экспертизы подписала акт сдачи-приемки услуг на сумму более 9,9 миллиона рублей. При этом рыночная стоимость работы составила 950 тысяч рублей.
Следователями изъята документация, проводятся необходимые следственные действия.
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