На ставропольского чиновника завели дело

На первого замминистра экономического развития Ставрополья завели дело

"Возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя министра экономического развития Ставропольского края Елены Кильпа, подозреваемой в злоупотреблении должностными полномочиями", — говорится в сообщении.

По версии следствия, чиновница от имени министерства заключила госконтракт на оказание услуг по созданию медиа-контента для продвижения продукции товаропроизводителей Ставрополья, включая создание брендированной площадки на домене рунета и отдельного брендированного канала на YouTube.

Впоследствии подозреваемая без экспертизы подписала акт сдачи-приемки услуг на сумму более 9,9 миллиона рублей. При этом рыночная стоимость работы составила 950 тысяч рублей.

Следователями изъята документация, проводятся необходимые следственные действия.