В Таиланде задержали россиянина по запросу Интерпола

Гражданин России Рустам Абдурахманов, находившийся в международном розыске по линии российского Национального центрального бюро Интерпола , задержан правоохранительными органами Таиланда , заявил в пятницу на пресс-конференции в Бангкоке начальник главного управления иммиграционной полиции Таиланда генерал-лейтенант Суттхипхонг Вонгпин.

Пресс-конференция в здании главного управления была посвящена задержаниям фигурантов международного розыска на территории Таиланда, осуществленным в последние недели.