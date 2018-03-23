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В Таиланде задержали россиянина по запросу Интерпола
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В Таиланде задержали россиянина по запросу Интерпола 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Гражданин России Рустам Абдурахманов, находившийся в международном розыске по линии российского Национального центрального бюро Интерпола, задержан правоохранительными органами Таиланда, заявил в пятницу на пресс-конференции в Бангкоке начальник главного управления иммиграционной полиции Таиланда генерал-лейтенант Суттхипхонг Вонгпин.
Пресс-конференция в здании главного управления была посвящена задержаниям фигурантов международного розыска на территории Таиланда, осуществленным в последние недели.
В России Абдурахманов, 1983 года рождения, уроженец Махачкалы, задержанный 20 марта, обвиняется в нескольких эпизодах вооруженного разбоя, сообщил генерал. Российский суд применил к нему меру пресечения в виде взятия под стражу заочно еще в 2016 году. Международный розыскной ордер Интерпола с "красным углом" был выпущен в его отношении в феврале текущего года, добавил начальник главного управления иммиграционной полиции.
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