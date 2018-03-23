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Названа причина аварии на канатной дороге в Грузии
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Названа причина аварии на канатной дороге в Грузии 

RT на русском 45 минут назад
Фото: globallookpress.com © bakunovaolga/ instagram.com
Вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили заявил, что причиной аварии на канатной дороге в горнолыжном курорте Гудаури стали неправильные действия оператора.
«Мы установили, что, действительно, имело место падение электронапряжения, что вызвало приостановку движения канатной дороги. Однако после приостановки «канатки» оператор должен был… переключить канатную дорогу на дизель-генератор и доставить туристов на ту точку, откуда бы они могли спуститься с канатки»… Оператор допустил ошибку, это был человеческий фактор», — цитирует РИА Новости Кумсишвили.
16 марта в грузинском Гудаури в результате аварии на канатной дороге пострадали восемь человек.
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