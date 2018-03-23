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В ДТП под Псковом пострадали 13 человек
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МВД уточнило число пострадавших при ДТП с автобусом в Псковской области 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Управление МВД РФ по Псковской области организовало проверку после ДТП с автобусом из Белоруссии в Струго-Красненском районе, в результате которого, по данным полиции, пострадали 13 человек, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе ведомства.
Ранее источник в экстренных службах Псковской области сообщал РИА Новости, что, по предварительным данным, при столкновении туристического автобуса из Белоруссии с машиной KIA Rio пострадали 18 человек, в том числе семеро детей. Всего в автобусе находились 50 человек. Авария произошла около населенного пункта Лудони на федеральной трассе К-23 "Псков". Представитель МИД Белоруссии сообщал о десяти пострадавших, доставленных в больницу.
"Сейчас в ходе проверки полиции выясняются все причины и обстоятельства ДТП, в результате которого, по предварительным данным, пострадали 13 человек, в том числе 11 пассажиров автобуса, а также водитель и пассажир легкового автомобиля", — сказал собеседник агентства.
По его словам, сейчас на место ДТП, которое произошло в 4.25 мск в Струго-Красненском районе на 222-м километре федеральной трассы "Санкт-Петербург-Невель", прибыл автобус из Белоруссии, который должен доставить в Санкт-Петербург не пострадавших туристов.
"Все пострадавшие пассажиры, по данным полиции, являются гражданами Белоруссии. Водитель легкового автомобиля ВАЗ-2107 является жителем Псковской области 1977 года рождения", — уточнил собеседник агентства.
Ранее председатель областного комитета по здравоохранению и фармации Игорь Потапов сообщал РИА Новости, что после ДТП в больницы региона доставлен 21 человек, в том числе 11 взрослых и 10 детей. Двое пострадавших взрослых находятся, по его данным, в тяжелом состоянии.
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