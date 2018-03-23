Участникам секс-тренинга в Таиланде предъявили обвинения

Троим участникам «тренинга» Алекса Лесли и Насти Рыбки предъявили обвинения

В отношении остальных семи арестованных граждан России Белоруссии , в том числе в отношении Кириллова и Вашукевич, еще не готово обвинительное заключение, сообщили РИА Новости в секретариате суда Паттайи.

"Семи обвиняемым, которые были временно освобождены под залог, назначена дата слушания, на котором им будут предъявлены обвинения. Это 17 апреля", — сообщил агентству ответственный сотрудник секретариата на условиях анонимности.

Все семеро освобожденных под денежный залог были позже арестованы иммиграционной полицией в связи с тем, что их визы и безвизовые разрешения на пребывание в Таиланде были отозваны из-за "аморального" характера их правонарушения, "продемонстрировавшего неуважение к культуре и религии Таиланда", как писала в день ареста участников "секс-тренинга" газета "Кхао Сот" со ссылкой на источник в иммиграционной полиции. В настоящее время шестеро из них содержатся в Центре временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке , а один — в камере временного содержания при управлении иммиграционной полиции района Бангламунг, в состав которого входит значительная часть города Паттайя.

Адвокат Саттхапхон Сийоха, практикующий в Паттайе и взявшийся защищать трех человек, которым в пятницу предъявили обвинения, сообщил РИА Новости, что не представляет интересы остальных участников группы Лесли, так как они "числятся" за другим адвокатом, оформлявшим для них залог.

"Что касается моих подзащитных, у них есть два пути — либо признать свою вину, в случае чего их ждет, скорее всего, условный срок заключения, небольшой штраф и скорая депортация, либо не признать своей вины и защищаться в суде. Они сами считают себя невиновными, так как они не были, строго говоря, со-организаторами "тренинга" Лесли", — сообщил адвокат. "У них неплохая позиция для борьбы в суде, однако, они понимают и то, что процесс в этом случае может продлиться месяцы, и даже год или более", — добавил он.

Юрист пояснил, что такая постановка вопроса касается всех десятерых арестованных, в том числе и семи, находящихся сейчас под юрисдикцией иммиграционной полиции.

"Они могут признать себя виновными на любом этапе процесса, при условии, что готово обвинительное заключение прокуратуры по их делу. Тогда им в суде зададут вопрос, признают ли они себя виновными в том, в чем обвиняет их прокуратура. До того, как обвинительное заключение попадет в суд, у них такой возможности нет", — сказал адвокат.

Пока суд продлевает меру пресечения всем обвиняемым раз в 12 дней, добавил юрист. Заседание суда или телеконференция, на которой это происходит — самый удачный момент для того, чтобы обвиняемый признал себя виновным, если он принял такое решение, добавил он.