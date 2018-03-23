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Аномальная толпа китайцев вывалилась из загоревшегося автобуса
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Аномальная толпа китайцев вывалилась из загоревшегося автобуса 

Рамблер 1 час назад
Инцидент в Харбине засняли очевидцы. На одной из оживлённых улиц города загорелся автобус. Из машины начали выбегать люди, при этом человеческий поток казался бесконечным. Пользователи Сети, комментировавшие видео, отметили, что число людей, которые каким-то образом поместились в автобус, не поддаётся подсчёту. Также автобус покинул и водитель, который начал тушить возгорание огнетушителем. Однако это ему не удалось — спустя несколько минут машина взорвалась. По счастью, обошлось почти без жертв. Несмотря на интенсивное движение и множество людей в округ, ожоги получил всего один человек.
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