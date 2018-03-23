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В Челябинске обстреляли машину скорой помощи
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В Челябинске обстреляли машину скорой помощи 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Автомобиль скорой медицинской помощи обстреляли ночью в пятницу во дворе дома в Челябинске, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
"Сообщение о стрельбе по автомобилю скорой помощи зарегистрировано в челябинской полиции. Происшествие случилось в 01.30 пятницы (23.30 мск четверга), когда автомобиль находился на вызове по улице Набережная, во дворе жилого дома. Пострадавших нет", — рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что повреждения получила только машина — она совершенно новая, была куплена в конце прошлого года.
Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося, идет поиск подозреваемых, добавили в ГУ МВД.
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