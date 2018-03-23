В Австралии на берег выбросились более 150 дельфинов

Австралии на берег залива Хэмелин выбросились более 150 черных дельфинов (гринд), сообщает портал News.com.ua.

Туши животных обнаружили утром в пятницу в нескольких километрах от города Огаста. По данным министерства рыболовства, некоторые гринды все еще живы.

Власти предупредили, что мертвые черные дельфины приведут к большому скоплению акул у берегов.

Местные жители намерены помочь оставшимся в живых животным попасть обратно в воду и ждут прилива. По словам одного из представителей природоохранной службы Западной Австаралии, животным смогут помочь, если у них останется силы и если погодные условия это позволят.