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В Австралии на берег выбросились более 150 дельфинов
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В Австралии на берег выбросились более 150 дельфинов 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В Австралии на берег залива Хэмелин выбросились более 150 черных дельфинов (гринд), сообщает портал News.com.ua.
Туши животных обнаружили утром в пятницу в нескольких километрах от города Огаста. По данным министерства рыболовства, некоторые гринды все еще живы.
Власти предупредили, что мертвые черные дельфины приведут к большому скоплению акул у берегов.
Местные жители намерены помочь оставшимся в живых животным попасть обратно в воду и ждут прилива. По словам одного из представителей природоохранной службы Западной Австаралии, животным смогут помочь, если у них останется силы и если погодные условия это позволят.
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