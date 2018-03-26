В ЕАО возбудили дело после смерти пациентов интерната

В ЕАО возбудили дело после смерти пациентов психоневрологического интерната

Ранее сообщалось, что следствие проводило проверку по факту смерти четверых пациентов Биробиджанского психоневрологического интерната, которые болели пневмонией. По данным СУСК, в настоящее время среди пациентов интерната зафиксировано 12 случаев заболевания ОРВИ, из них девять — с подозрением на пневмонию. Все девять пациентов изолированы и находятся под наблюдением врачей.

"В воскресенье, 25 марта, умер еще один пациент интерната. Он также болел пневмонией. Всего умерших пять человек. По факту смерти людей возбуждено уголовное дело по двум статьям "халатность" и 238 "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — сказала Афанасьева.

Она подчеркнула, что точная причина смерти людей устанавливается. "Все умершие болели пневмонией, но от чего они умерли, установят эксперты в ходе расследование уголовного дела", — отметила собеседница.