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В крови жителей Волоколамска не нашли летучих газов
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В крови жителей Волоколамска не нашли летучих газов 

Газета.Ru 12 минут назад
Фото: РИА Новости
Первые результаты анализов крови жителей Волоколамска, обратившихся за помощью накануне, не выявили следов летучих газов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу минздрава Подмосковья.
"Сегодня были готовы первые результаты анализа крови. В исследуемом материале специалисты не обнаружили следы летучих газов (сероводорода, пропана, бутана) и других отравляющих веществ. На данный момент исследования продолжаются", — сказал представитель ведомства.
Жители Волоколамска на протяжении нескольких недель жалуются на неприятный запах от мусорного полигона "Ядрово".
Накануне там произошел выброс газа, после чего за помощью в больницу обратились более 60 детей.
Представитель регионального минздрава отметил, что обратившиеся за помощью дети страдали аллергическими реакциями и бронхиальной астмой. Часть обращений также связали с вирусными заболеваниями.
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