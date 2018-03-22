В крови жителей Волоколамска не нашли летучих газов

"Сегодня были готовы первые результаты анализа крови. В исследуемом материале специалисты не обнаружили следы летучих газов (сероводорода, пропана, бутана) и других отравляющих веществ. На данный момент исследования продолжаются", — сказал представитель ведомства. Первые результаты анализов крови жителей Волоколамска , обратившихся за помощью накануне, не выявили следов летучих газов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу минздрава Подмосковья.

Жители Волоколамска на протяжении нескольких недель жалуются на неприятный запах от мусорного полигона "Ядрово".

Накануне там произошел выброс газа, после чего за помощью в больницу обратились более 60 детей.