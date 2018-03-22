Умственные способности Скрипаля оказались под угрозой 

Умственные способности бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии могут быть нарушены после отравления нервно-паралитическим веществом. Об этом в четверг, 22 марта, сообщили в британском суде, ссылаясь на медицинские анализы, передает Reuters.
«Точный эффект воздействия яда на их здоровье в долгосрочной перспективе остается неясным, но тесты показывают, что их ментальные показатели могут быть ослаблены в неизвестной степени», — пояснил судья Дэвид Уильямс.
Ранее в четверг суд разрешил взять у Скрипаля анализы крови. Сами пострадавшие не могут дать согласие на проведение процедур, так как находятся в коме. Результаты экспертизы могут быть использованы специалистами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Они приглашены в Великобританию правительством страны специально для расследования дела.