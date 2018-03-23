Ещё
Назван вероятный мотив покушения на Скрипаля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Назван вероятный мотив покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля 

ТК «Звезда» 31 минуту назад
Фото: globallookpress.com
Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке в британском Солсбери 4 марта. Лондон тут же обвинил Москву в причастности к покушению, но не предоставил никаких доказательств.
Мотивы покушения на экс-полковника Сергея Скрипаля не стоит искать в области его деятельности на британскую разведку в период его работы в ГРУ, поскольку на момент его передачи Россией Британии в 2010 году он не представлял для Москвы никакой угрозы. Такое мнение в интервью «Звезде» высказала экс-агент внутренней британской контрразведки MI5 Анни Машон.
Бывший агент выразила уверенность, что мотивы стоит изучать, анализируя последние восемь лет его жизни, уже на территории Соединенного Королевства.
«Я не вижу мотивов его убийства, по крайней мере, в этой сфере его жизни. Предполагаю, что возможный мотив его убийства кроется в его деятельности за последние восемь лет, в том над чем он работал, с кем общался», — сказала она.
«Мне кажется, что именно этими вопросами полиция и должна заниматься. Изучать его компьютер, телефонную книгу… чтобы выяснить мотив преступления», — добавила Машон.
Бывшая агент MI5 также назвала ничем не подкрепленные обвинения Лондона в адрес Москвы в причастности к покушению на Скрипаля продолжением так называемого «Раша Гейт». На самом деле, рассказала Машон, британские спецслужбы пытаются прикрыть свои провалы.
ТК «Звезда»: последние новости
Захвативший заложников на юге Франции убит Власти назвали терактом захват заложников в Требе на юге Франции Певец Витас устроил стрельбу в Барвихе
 Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин обратился к нации778
Савченко грозит «пожизненное»94
Вернем летнее время
Новый лазер США высмеяли в Сети38
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды61
Видео
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
00:33
Хилькевич рассказала о тяжелой болезни дочери
Шоу-бизнес
06:11
Путин выступит со срочным обращением
Политика
07:55
Вернем летнее время
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение