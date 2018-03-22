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Пострадавший в Солсбери полицейский покинул больницу
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Пострадавшего в Солсбери полицейского выписали из больницы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Ben Stansall
Пострадавший при инциденте в Солсбери полицейский Ник Бейли выписан в четверг из больницы, сообщила полиция графства Уилтшир.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. При инциденте пострадал британский полицейский Ник Бейли, который также был помещен в больницу.
"Бейли покинул больницу, и это радостно слышать… Мы желаем Нику и его семье всего самого-самого лучшего, я думаю, что их ждут непростые шаги вперед", — говорится в полученном РИА Новости заявлении руководителя региональной полиции Ангуса Макферсона.
Сам Бейли передал слова благодарности тем, кто поддерживал его семью.
"Мы получили более 300 сообщений о поддержке от представителей полиции и граждан… Я благодарен сотрудникам больницы Солсбери (где лечился полицейский)", — говорится в письменном заявлении Бэйли.
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