Пострадавший в Солсбери полицейский покинул больницу

Пострадавшего в Солсбери полицейского выписали из больницы

Пострадавший при инциденте в Солсбери полицейский Ник Бейли выписан в четверг из больницы, сообщила полиция графства Уилтшир.

"Бейли покинул больницу, и это радостно слышать… Мы желаем Нику и его семье всего самого-самого лучшего, я думаю, что их ждут непростые шаги вперед", — говорится в полученном РИА Новости заявлении руководителя региональной полиции Ангуса Макферсона. В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство , Россия это категорически отрицает. При инциденте пострадал британский полицейский Ник Бейли, который также был помещен в больницу.

Сам Бейли передал слова благодарности тем, кто поддерживал его семью.