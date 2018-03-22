Убил троих вместо себя: взрыв в Мурманске

СК возбудил второе уголовное дело по факту взрыва жилого дома в Мурманске

Взрыв жилого дома в Мурманске устроил 19-летний хозяин квартиры, намеревавшийся покончить с собой. ЧП унесло жизни троих человек, также был ранен 11-летний мальчик. В отношении несостоявшегося самоубийцы возбуждено уголовное дело. Ему может грозить пожизненное заключение.

В организации взрыва жилого дома в Мурманске сознался местный житель, хозяин одной из квартир в доме. Как выяснилось, он собирался покончить жизнь самоубийством.

По версии следствия, подозреваемый в одной из квартир дома 6/1 по улице Свердлова в Мурманске умышленно включил конфорки газовой плиты, перерезал шланг газопровода и зажег огонь. Следствие считает, что он осознавал, что в результате его действий могут погибнуть люди.

Как пишут местные СМИ, 19-летний Максим Попов , слесарь по ремонту автомобилей по образованию, в день взрыва в доме опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» дату своего рождения и, видимо, — предполагаемой смерти: «10 июля 1998 — 20 марта 2018». Кроме того, в переписке с одной из подруг Максим попрощался с ней. «Решил попрощаться» — «Ясненько. Ну, пока-пока. Удачи тебе в тюрьме» — «Воспринимай, как хочешь. Но я не в тюрьму» — «В смысле?» — «Может, ночью или вечером скорую увидишь. Так ты не парься — это ко мне» — «Максим, ты там совсем с горя …?» — «Я просто устал от всего. А там хоть отдохну» — «Угомонись», — приводит часть диалога газета «Вечерний Мурманск»

20 марта в жилом доме на улице Свердлова в Мурманске взорвался бытовой газ. Из-за этого оказались повреждены несколько этажей пятиэтажки. Момент взрыва оказался запечатлен камерой видеонаблюдения. На записи видно, что здание получило серьезные повреждения: обвалилась даже часть крыши дома. Взрывной волной выбило стекла в соседних домах

Как сообщили журналистам в региональном управлении МЧС, в результате ЧП погибли три человека. По данным местной прессы, это мужчина 49 лет, который умер сразу после взрыва, 19-летняя девушка, скончавшаяся по пути в больницу, и 35-летний мурманчанин. Он получил тяжелые травмы, был доставлен в медучреждение, но утром 21 марта скончался. Пострадали шесть человек, в том числе 11-летний мальчик, он находится в Мурманской областной клинической больнице, его состояние остается стабильно тяжелым.

Сейчас специалисты продолжают изучать улики и проводят экспертизы, чтобы понять: нужно ли расселять дом или его можно восстановить, ведь взрывом разрушило три верхних этажа и несущие конструкции могли повредиться.

Чуть позднее стало известно, что в пострадавшем подъезде прописаны 33 человека. Жильцов оповестили, что они могут остановиться в пункте временного размещения. Однако часть из них предпочла отправится к своим родственникам и знакомым, чтобы переждать эту неприятную ситуацию.

Как пишут местные СМИ, на время аварийно-спасательных работ дом на Свердлова отключили от всех коммуникаций. Позже была начата работа по восстановлению отопления и горячего водоснабжения. В том числе специалисты ставили «заглушки» на магистрали, идущие в первый, разрушенный подъезд.

Как сообщил журналистам глава администрации Мурманска Андрей Сысоев , проживавшие в пострадавшем подъезде семьи получат денежные выплаты на неотложные расходы в связи с трудной жизненной ситуацией. Он уточнил, что каждая семья получит по 100 тыс. рублей из резервного фонда. Впоследствии граждане смогут получить жилье из маневренного фонда, добавил глава администрации.

СК РФ возбудил два уголовных дела по фату произошедшего. Следователи квалифицируют инцидент по части 3 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Второе уголовное дело — в отношении хозяина квартиры — возбуждено по части 2 статьи 105 УК РФ. «Речь идет об убийстве двух и более лиц общественно опасным способом, — отметил Ефремов . — Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок вплоть до пожизненного заключения».

Мужчина был госпитализирован с места происшествия, в настоящее время он находится в реанимации в тяжелом состоянии и введен в медикаментозную кому. У его палаты выставлена охрана.