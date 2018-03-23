Ещё
В Отрадном под колесами погрузчика погибла женщина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Отрадном под колесами погрузчика погибла женщина 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: 63.ru
По предварительным данным полицейских, примерно в 18:30, находясь на парковке у одного из домов по улице Зои Космодемьянской, при движении задним ходом, он не убедился в безопасности маневра и наехал на женщину, которая шла слева направо по ходу его движения. В результате наезда женщина скончалась на месте происшествия до приезда медиков «скорой».
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность погибшей и все обстоятельства произошедшего. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.
Волга Ньюс: последние новости
В Самаре предположительно от отравления угарным газом погибли пожилой отец и его сын Погибшие на вокзале в Сызрани рабочие были зажаты между цистерной и забором "Т Плюс" планирует взять в концессию муниципальные теплосети Новокуйбышевска до конца 2017 года
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Евросоюз отзывает посла из России29
В России признали бессилие перед США575
Успенская устроила дебош на борту самолета15
Мэй «поморщилась» в ответ на вопрос о «деле Скрипаля»3
Жириновского обвинили в гомосексуальных домогательствах231
Видео
00:42
Обязательное медстрахование могут отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение