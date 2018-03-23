В Отрадном под колесами погрузчика погибла женщина

По предварительным данным полицейских, примерно в 18:30, находясь на парковке у одного из домов по улице Зои Космодемьянской, при движении задним ходом, он не убедился в безопасности маневра и наехал на женщину, которая шла слева направо по ходу его движения. В результате наезда женщина скончалась на месте происшествия до приезда медиков «скорой».

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность погибшей и все обстоятельства произошедшего. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.