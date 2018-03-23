Автобус с пассажирами и грузовик столкнулись на трассе од Екатеринбургом: погиб один человек 

Автобус с пассажирами и грузовик столкнулись на трассе од Екатеринбургом: погиб один человекПо данным ведомства, авария произошла вечером на 26 км автодороги Екатеринбург-Реж-Алапаевск. Автобус ПАЗ с пассажирами, следовавший из Ключевска в Екатеринбург, выехал на встречную полосу и столкнулся с праворульным фургоном «Митсубиси-Фусо». Удар пришелся на переднюю часть автобуса, где находились водитель и кондуктор. В результате аварии водитель автобуса погиб, женщина-кондуктор получила травмы. Пять пассажиров автобуса и водитель грузовика не пострадали.
Пассажиры автобуса рассказали, что водитель торопился и обгонял попутные машины, хотя по правилам в этом месте запрещен обгон. Сейчас ГИБДД устанавливает все обстоятельства произошедшего.