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Автобус с пассажирами и грузовик столкнулись на трассе од Екатеринбургом: погиб один человек
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Автобус с пассажирами и грузовик столкнулись на трассе од Екатеринбургом: погиб один человек 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Автобус с пассажирами и грузовик столкнулись на трассе од Екатеринбургом: погиб один человекПо данным ведомства, авария произошла вечером на 26 км автодороги Екатеринбург-Реж-Алапаевск. Автобус ПАЗ с пассажирами, следовавший из Ключевска в Екатеринбург, выехал на встречную полосу и столкнулся с праворульным фургоном «Митсубиси-Фусо». Удар пришелся на переднюю часть автобуса, где находились водитель и кондуктор. В результате аварии водитель автобуса погиб, женщина-кондуктор получила травмы. Пять пассажиров автобуса и водитель грузовика не пострадали.
Пассажиры автобуса рассказали, что водитель торопился и обгонял попутные машины, хотя по правилам в этом месте запрещен обгон. Сейчас ГИБДД устанавливает все обстоятельства произошедшего.
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