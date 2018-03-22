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В Лондоне полиция эвакуировала здание Cambridge Analytica
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В Лондоне полиция эвакуировала здание Cambridge Analytica 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: Reuters
Полиция в четверг эвакуировала здание Cambridge Analytica в Лондоне после того, как в компанию была доставлена подозрительная посылка, сообщил РИА Новости представитель столичных правоохранительных органов.
"В четверг 22 марта в 13.26 полицию вызвали из-за сообщений о подозрительной посылке по адресу Нью Оксфорд Стрит (New Oxford Street, WC1). Офицеры находятся на месте событий и посылку в настоящий момент проверяют … Здание эвакуировано в превентивных целях", — сказал собеседник агентства. По его словам, подъезды к зданию перекрыты, чтобы обеспечить беспрепятственную работу экстренных служб.
Сообщений о пострадавших не поступало.
В минувшую субботу газета The New York Times сообщила, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании британская фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов. Генпрокурор штата Массачусетс Мара Хелей объявила о начале расследования в отношении Facebook и компании Cambridge Analytica.
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