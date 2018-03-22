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Два человека пострадали при наезде автомобиля на остановку в ВАО
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Два человека пострадали при наезде автомобиля на остановку в ВАО 

Москва24 55 минут назад
Фото: Москва24
Автомобиль столкнулся с остановкой общественного транспорта в Восточном Измайлове, сообщает Агентство «Москва». В результате ДТП пострадали два человека.
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